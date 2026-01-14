Miffy und Freunde
Folge 75: Boris ist vergesslich
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Boris kommt nach Hause und sieht, dass das ganze Haus mit Blättern bedeckt ist. Barbara hat vergessen die Fenster zu schließen und Boris ist ein wenig sauer. Er vergisst nie so wichtige Sachen. Später baut Boris für Miffys Roller einen Schuppen und Barbara fegt die ganzen Blätter wieder raus. Als sie damit fertig ist, entdeckt sie einen Schlüssel und ein Schloss auf Boris' Werkbank. Er hat sie vergessen. Sie bringt Boris die Schlüssel und Boris ist es sehr peinlich, denn er vergisst eben auch manchmal Dinge.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miffy und Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0