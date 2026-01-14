Zum Inhalt springenBarrierefrei
Miffy und Freunde

Boris ist vergesslich

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 75vom 14.01.2026
Folge 75: Boris ist vergesslich

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Boris kommt nach Hause und sieht, dass das ganze Haus mit Blättern bedeckt ist. Barbara hat vergessen die Fenster zu schließen und Boris ist ein wenig sauer. Er vergisst nie so wichtige Sachen. Später baut Boris für Miffys Roller einen Schuppen und Barbara fegt die ganzen Blätter wieder raus. Als sie damit fertig ist, entdeckt sie einen Schlüssel und ein Schloss auf Boris' Werkbank. Er hat sie vergessen. Sie bringt Boris die Schlüssel und Boris ist es sehr peinlich, denn er vergisst eben auch manchmal Dinge.

