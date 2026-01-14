Miffy und Freunde
Folge 77: Miffy zählt die Bäume
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Miffys Mutter hat Kekse gebacken und Miffy bringt ein paar zu Boris und Barbara. Auf ihrem Weg entscheidet sie sich alles zu zählen, was sie sieht und nach der Bank im Wald zählt sie fünf Bäume bis zu Boris' und Barbaras Haus. Boris bietet Miffy an sie wieder nach Hause zu bringen, da sich ein Sturm anbahnt. Der Sturm in der Nacht ist sehr laut und am nächsten beschließt Miffy wieder zu Boris und Barbara zu gehen. Als sie erneut die Bäume zählt, sind es nur noch vier! Der Wind hat einen Baum umgerissen. Boris ist darüber nicht überrascht. Zusammen mit Miffy pflanzen sie einen neuen Baum, wo der alte umgeweht wurde.
Miffy und Freunde
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen
