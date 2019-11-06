Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mila

Sexismus am Arbeitsplatz?

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 06.11.2019
Sexismus am Arbeitsplatz?

Folge 32: Sexismus am Arbeitsplatz?

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila merkt, dass ihr Nick irgendwie fehlt - bis der neue Fotograf die Redaktion betritt: Henry, ein echt heißer Typ! Mila ist hin und weg, aber als es ans Arbeiten geht, ist der Lack recht schnell ab: der Typ ist sexy, hat aber keine Ahnung von seinem Job. Kathi kann nicht begreifen, dass alle Kerle um sie herum auf Tonis Kleinmädchen-Masche reinfallen. So langsam geht ihr die Tussi richtig auf die Nerven - nicht zuletzt, weil sie sich pausenlos an Nils ranschmeißt. Rechte: SIXX

