Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mila

Mila overdated

SAT.1Staffel 1Folge 40vom 06.11.2019
Mila overdated

Mila overdatedJetzt kostenlos streamen

Mila

Folge 40: Mila overdated

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila hat beschlossen, nie wieder die Wohnung zu verlassen. Sie ist overdated und glaubt, nie ihre große Liebe zu finden. Nicht einmal Sally schafft es, sie auf andere Gedanken zu bringen. Im Hause Zellinger hingegen wird gerade eine Spitzenidee in die Tat umgesetzt: Hendrik eröffnet im Wohnzimmer seine neue Praxis! Felicitas ist alles andere als begeistert. Rechte: SIXX

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mila
SAT.1
Mila

Mila

Alle 1 Staffeln und Folgen