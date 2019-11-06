Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mila

Erkennst du mich?

SAT.1Staffel 1Folge 45vom 06.11.2019
Erkennst du mich?

Mila

Folge 45: Erkennst du mich?

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mila verlässt das Haus im Schlabberlook, um für Kaffeenachschub zu sorgen. Als sie sich umblickt, fällt ihr ein sehr attraktiver Typ auf - toller Body, cooles Outfit, schöne Augen und ein umwerfendes Lächeln. Als der Kerl sie freudig anlächelt und sie mit ihrem Namen anspricht, wird ihr klar, dass er kein Unbekannter ist. Vor ihr steht Friedrich, mit dem sie bereits zwei Dates hatte. Hat das Schicksal für diese Begegnung gesorgt oder steckt doch etwas Kalkül dahinter? Rechte: SIXX

