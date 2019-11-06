Mila
Folge 50: Eichhörnchen-Jagd
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mila ist auf der Suche nach einem Schneeleoparden. Laut eines Beziehungstests, der sie als Eichhörnchen klassifiziert, ist ihr Seelenverwandter ein Schneeleopard. Nachdem sie diese Info in ihrer Kolumne preisgibt, steht plötzlich eine Horde Männer vor der Redaktion, die das süße Eichhörnchen Mila kennenlernen will. Ob Mr. Right dabei ist? Rechte: SIXX
