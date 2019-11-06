Mila
Folge 62: Und Action, bitte!
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Milas neues Date Jo ist der reinste Action- und Adrenalinfreak. Nachdem er sie zu einem Bungee-Sprung überreden will, vor dem sie in letzter Sekunde einen Rückzieher macht, geht es weiter zum Paintball spielen und Mountainbiken. Fix und fertig liegt Mila schließlich auf der Couch, wo es mit Jo zu einer heftigen Auseinandersetzung kommt. Sally lernt unterdessen einen interessanten Mann kennen, der mehr als nur ein One-Night-Stand sein könnte. Rechte: SIXX
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX