Ex-Kanzler Vranitzky & Netzwerkforscher Katzmair im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 1Folge 15vom 20.04.2020
Folge 15: Ex-Kanzler Vranitzky & Netzwerkforscher Katzmair im Interview bei Milborn

54 Min.Folge vom 20.04.2020

Zu Gast bei Corinna Milborn sind der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky und der Soziologe und Netzwerkforscher Harald Katzmair. Franz Vranitzky spricht mit PULS 24 Infochefin darüber, wie er die Corona-Krise erlebt, wie er das Krisenmanagement der Regierung beurteilt und wie sich die Krise auf den Zusammenhalt in der EU auswirkt. Katzmaier erzählt, wie die Corona-Krise die Gesellschaft verändert.

