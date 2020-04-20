Ex-Kanzler Vranitzky & Netzwerkforscher Katzmair im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 15: Ex-Kanzler Vranitzky & Netzwerkforscher Katzmair im Interview bei Milborn
54 Min.Folge vom 20.04.2020
Zu Gast bei Corinna Milborn sind der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky und der Soziologe und Netzwerkforscher Harald Katzmair. Franz Vranitzky spricht mit PULS 24 Infochefin darüber, wie er die Corona-Krise erlebt, wie er das Krisenmanagement der Regierung beurteilt und wie sich die Krise auf den Zusammenhalt in der EU auswirkt. Katzmaier erzählt, wie die Corona-Krise die Gesellschaft verändert.
