Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Gerhard ZeilerJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 3: Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Gerhard Zeiler
53 Min.Folge vom 19.11.2019
Corinna Milborn empfängt Medienmanager Gerhard Zeiler, der in seinem Buch "Leidenschaftlich Rot" die österreichische Sozialdemokratie kritisch unter die Lupe nimmt, "Life Ball"-Organisator Gery Keszler und die Journalistin und Autorin Janine Lebiszczak.
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Genre:Talk
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