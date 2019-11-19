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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Gerhard Zeiler

PULS 24Staffel 1Folge 3vom 19.11.2019
Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Gerhard Zeiler

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 3: Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Gerhard Zeiler

53 Min.Folge vom 19.11.2019

Corinna Milborn empfängt Medienmanager Gerhard Zeiler, der in seinem Buch "Leidenschaftlich Rot" die österreichische Sozialdemokratie kritisch unter die Lupe nimmt, "Life Ball"-Organisator Gery Keszler und die Journalistin und Autorin Janine Lebiszczak.

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