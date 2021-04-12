Finanzminister Gernot Blümel im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 5: Finanzminister Gernot Blümel im Interview bei Milborn
25 Min.Folge vom 12.04.2021
PULS 24 Infochefin Corinna Milborn interviewt Finanzminister Gernot Blümel. Er verteidigt die Besetzung von Thomas Schmid bei der ÖBAG. Zur gescheiterten MAN-Übernahme gab er an, eine große staatliche Beteiligung abzulehnen. Außerdem habe er aus Angst vor einer unfairen öffentlichen Debatte auf seine Impfung vorläufig verzichtet, obwohl sie ihm als werdender Vater zustehe.
