Hacker, Schernhammer und Kellermayr zu Gast bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 7: Hacker, Schernhammer und Kellermayr zu Gast bei Milborn
56 Min.Folge vom 19.04.2021
PULS 24 Infochefin Corinna Milborn spricht mit Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Infektiologin Eva Schernhammer und Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr über die Corona-Situation und die Herausforderungen bei der Pandemiebekämpfung in den kommenden Wochen.
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
