Klaudia Tanner und Gerald Karner im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 3Folge 13vom 30.03.2022
32 Min.Folge vom 30.03.2022

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Militärexperte Gerald Karner im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über der Krieg in der Ukraine, Gaslieferungen und die Verfassung der österreichischen Bundesheers.

