Gewessler und Gartlehner im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 5: Gewessler und Gartlehner im Interview bei Milborn
33 Min.Folge vom 02.02.2022
Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Epidemiologe Gerald Gartlehner im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Corona-Lockerungen, die Impfpflicht, die Einstufung der Atomkraft als grüne Energie, die Lobau-Proteste und Sideletter.
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
