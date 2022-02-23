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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Klaudia Tanner und Michael Ludwig im Interview bei "Milborn"

PULS 24Staffel 3Folge 8vom 23.02.2022
Klaudia Tanner und Michael Ludwig im Interview bei "Milborn"

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 8: Klaudia Tanner und Michael Ludwig im Interview bei "Milborn"

31 Min.Folge vom 23.02.2022

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Interview bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr über die Ukraine-Krise, Corona und Gratis-Tests.

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