Klaudia Tanner und Michael Ludwig im Interview bei "Milborn"Jetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 8: Klaudia Tanner und Michael Ludwig im Interview bei "Milborn"
31 Min.Folge vom 23.02.2022
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Interview bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr über die Ukraine-Krise, Corona und Gratis-Tests.
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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
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Genre:Talk
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