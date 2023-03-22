Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Gewessler, Stemberger, Rosen, Tchakarova im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 8vom 22.03.2023
52 Min.Folge vom 22.03.2023

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Schauspielerin, Aktivistin und Autorin Katharina Stemberger, Börsenanalystin und Präsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft Monika Rosen und Politikwissenschafterin Velina Tchakarova im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das EU-Verbrennermotoren-Aus, Zivilcourage, die Abhängigkeit vom russischen Gas und den Finanzmarkt.

