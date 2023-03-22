Gewessler, Stemberger, Rosen, Tchakarova im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Gewessler, Stemberger, Rosen, Tchakarova im Interview bei Milborn
52 Min.Folge vom 22.03.2023
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Schauspielerin, Aktivistin und Autorin Katharina Stemberger, Börsenanalystin und Präsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft Monika Rosen und Politikwissenschafterin Velina Tchakarova im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das EU-Verbrennermotoren-Aus, Zivilcourage, die Abhängigkeit vom russischen Gas und den Finanzmarkt.
