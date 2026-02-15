Boeing AH-64 - Der Apache Guardian im EinsatzJetzt kostenlos streamen
MILITÄRTECHNIK
Folge 4: Boeing AH-64 - Der Apache Guardian im Einsatz
49 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Der Apache-Kampfhubschrauber gehört zu den besten seiner Klasse. Das neuste Modell AH-64 E, auch Guardian genannt, wird mit wesentlich stärkeren Motoren als in der Vergangenheit ausgestattet und ist damit schneller und wendiger als sein Vorgängermodell. Eine weitere Innovation im Cockpit: der leistungsstarke Bordcomputer. Mit seiner Hilfe können die Einsatzpiloten bis zu 250 Ziele gleichzeitig anvisieren und mit einer schwenkbaren 30-Millimeter-Kanone, Raketen oder sogar über Drohnen befeuern.
