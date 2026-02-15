Der Lynx - Hightech aus DeutschlandJetzt kostenlos streamen
MILITÄRTECHNIK
Folge 9: Der Lynx - Hightech aus Deutschland
50 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
WELT TV ist der erste TV-Sender weltweit, der die Produktion des Kettenfahrzeugs Lynx von Anfang an begleiten darf. Gedreht wurde in Unterlüss, wo die Prototypen entstanden, und im neuen Werk in Ungarn, das seit 2023 die Serienfertigung übernimmt. Der Lynx beeindruckt mit einer Länge von 8,49 Metern, einem Gewicht von 45 Tonnen. Ausgestattet mit dem Lance-Turm und modernster High-Tech-Technologie, erkennt er feindliche Angriffe und reagiert mit automatischer Zielverfolgung.
