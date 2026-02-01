Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MILITÄRTECHNIK

Der Tiger - Hightech am Himmel

WELTStaffel 1Folge 2vom 01.02.2026
Der Tiger - Hightech am Himmel

Der Tiger - Hightech am HimmelJetzt kostenlos streamen

MILITÄRTECHNIK

Folge 2: Der Tiger - Hightech am Himmel

47 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Sie sind die fliegende Kavallerie moderner Streitkräfte: Kampfhubschrauber wie der europäische GTigerG. Seine Hauptaufgabe bei der Bundeswehr ist der Schutz der eigenen Soldaten im Krisen- und Kriegseinsatz sowie die Bekämpfung gegnerischer Panzer aus der Luft. Die Dokumentation stellt die ausgefeilte Technik des GTigersG dar, zeigt ihn beim Einsatz in Afghanistan und begleitet die Ausbildung angehender Tiger-Piloten in Südfrankreich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MILITÄRTECHNIK
WELT
MILITÄRTECHNIK

MILITÄRTECHNIK

Alle 1 Staffeln und Folgen