MILITÄRTECHNIK
Folge 2: Der Tiger - Hightech am Himmel
Folge 2: Der Tiger - Hightech am Himmel
47 Min.
Sie sind die fliegende Kavallerie moderner Streitkräfte: Kampfhubschrauber wie der europäische GTigerG. Seine Hauptaufgabe bei der Bundeswehr ist der Schutz der eigenen Soldaten im Krisen- und Kriegseinsatz sowie die Bekämpfung gegnerischer Panzer aus der Luft. Die Dokumentation stellt die ausgefeilte Technik des GTigersG dar, zeigt ihn beim Einsatz in Afghanistan und begleitet die Ausbildung angehender Tiger-Piloten in Südfrankreich.
MILITÄRTECHNIK
Genre:Dokumentation
