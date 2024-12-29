Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 6: Der geplatzte Deal
39 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 6
Josh Altman und sein Bruder versuchen, einen geplatzten Deal zu retten. Gleichzeitig kümmert sich Altman weiterhin um den Verkauf des Hauses seiner Freunde. Josh Flagg gehört zu den Interessenten und nun versuchen die beiden gemeinsam mit Tracy, sich auf ein Angebot zu einigen. Zudem muss sich Flagg überlegen, was er mit der Immobilie macht, die er ohne Besichtigung gekauft hat. Obwohl es sein Traumhaus ist, muss er viel Geld in die Renovierung investieren.
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten
Produktion:US, 2017
6
Copyrights:© Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen