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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Flagg in Las Vegas

sixxStaffel 14Folge 11vom 13.06.2023
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Folge 11: Flagg in Las Vegas

41 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12

Tracy, Josh Flagg, Josh Altman und ihre jeweiligen Partner fliegen mit einem Privatjet zu einem Kunden nach Las Vegas. Da Flagg erst seit Kurzem mit seinem Freund zusammen ist, wollen die anderen ihn näher kennenlernen. Was für einen Eindruck hinterlässt Andrew? Kurz darauf besichtigen die drei Makler die Baustelle eines Hauses, welches zukünftig für voraussichtlich 32 Millionen Dollar verkauft werden soll.

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