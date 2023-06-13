Apokalyptisches InvestmentJetzt ohne Werbung streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 12: Apokalyptisches Investment
41 Min.Folge vom 13.06.2023Ab 12
Nach dem großen Streit zwischen Tracy und Josh Flagg ist die Stimmung in der Gruppe negativ aufgeladen. Flagg bereut seine unüberlegten Kommentare und fühlt sich schlecht. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, fahren Tracy und Heather in ein Design Studio, das für die Inneneinrichtung von Häusern verantwortlich ist. Mithilfe einer VR Brille können sich die beiden Frauen einen besseren Eindruck verschaffen, wie sie das Haus, das derzeit gebaut wird, ausstatten können.
Alle Staffeln im Überblick
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Haus und Garten, Drama, Einkaufen
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-15: Universal Studios Limited
Enthält Produktplatzierungen