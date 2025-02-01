Honig-Senf Lachs mit knusprigen KohlsprossenJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 156: Honig-Senf Lachs mit knusprigen Kohlsprossen
7 Min.
Mimilicious: Der perfekte Hauptgang zu einem Menü, wenn ihr in der Küche beeindrucken wollt und nicht allzu viel Zeit habt! Der Honig-Senflachs ist immer ein Winner!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
