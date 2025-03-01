Mimilicious
Folge 189: Sommerrollen
9 Min.Ab 6
Mimilicious: Perfekt für einen gemütlichen Abend mit Freunden. Stellt alle Zutaten in die Mitte und lasst eure Gäste die Sommerrollen selber zubereiten. So kann jeder entscheiden was er/sie gerne hat und ihr habt weniger Arbeit. Win-Win!!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH