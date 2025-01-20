Mimilicious
Folge 222: Jamon Schinken
4 Min.Ab 6
Mimilicious: Jamon Schinken - In diesem Video zeige ich euch wie ich einen ganzen Jamon aufschneide. So ein ganzes Bein ist ein toller Showstopper, jeder kann sich fisch etwas herunterschneiden und es ist absolut köstlich.
Mimilicious
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH