Mimilicious
Folge 240: Topfenstrudel
Topfenstrudel· 1 Packung Strudelteig (aus dem Kühlregal)· 2 Eier· Eine Prise Salz· 500 g Topfen (Quark), fein· 50 g Butter, in kleine Stücke geschnitten· 1 Packung Vanillezucker· Eine Prise abgeriebene Zitronenschale· 100 g Staubzucker (Puderzucker)· 1 Packung VanillepuddingpulverAnleitung:1. Das Backrohr auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. 2. Die Eier trennen. Das Eiklar zusammen mit einer Prise Salz steif schlagen.3. Die Eidotter, den Topfen, Butter, Vanillezucker, abgeriebene Zitronenschale, Staubzucker und Vanillepuddingpulver in einer Schüssel zu einer cremigen Masse verrühren.4. Den steif geschlagenen Eischnee vorsichtig unter die Topfenmischung heben.5. Die dünnen Strudelteigblätter mit geschmolzener Butter bestreichen und jeweils aufeinanderlegen. Achten Sie darauf, schnell zu arbeiten, damit der Teig nicht austrocknet.6. Den Strudelteig auf ein Küchentuch legen und die Topfenmischung gleichmäßig auf den Teig legen.7. Den Teig von der langen Seite her aufrollen und die Enden einklappen, um den Strudel zu verschließen.8. Ein Ei versprudeln und den Strudel damit bestreichen, um eine goldbraune Kruste zu erzeugen.9. Den Topfenstrudel im vorgeheizten Backrohr etwa 30-40 Minuten backen, bis er goldbraun und knusprig ist.10. Den Strudel aus dem Ofen nehmen und leicht abkühlen lassen, bevor Sie ihn in Scheiben schneiden und mit Puderzucker bestreuen.
