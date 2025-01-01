Mimilicious
Folge 243: Spaghetti in Tomatensauce
Spaghetti in TomatensauceFür 4 Personen Zutaten:- 400 g Spaghetti- 3 EL Olivenöl- 3 Sardellenfilets- 1 große Zwiebel, fein gewürfelt- 1 Knoblauchzehe, fein gehackt- 500 ml Tomatenpassata- Eine Handvoll Oliven, entsteint und gehackt- 2 EL Kapern, abgespült - Frisch geriebener Parmesan, zum Servieren- Chiliöl, zum Drizzeln- Frische Petersilie, gehacktZubereitung:1. Die Spaghetti nach Packungsanweisung in reichlich Salzwasser al dente kochen.2. In einer großen Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Sardellenfilets darin bei mittlerer Hitze auflösen.3. Die Zwiebel und den Knoblauch hinzufügen und anschwitzen, bis sie glasig sind.4. Tomatenpassata einrühren und die Sauce etwa 10 Minuten leicht köcheln lassen.5. Die Oliven und Kapern zur Sauce geben und alles weitere 5 Minuten köcheln lassen.6. Die Spaghetti abgießen, dabei etwas Kochwasser zurückbehalten, und in die Sauce geben. Bei Bedarf etwas Kochwasser hinzufügen, um die Sauce geschmeidig zu machen.7. Die Spaghetti auf Teller verteilen, mit Parmesan bestreuen, mit Chiliöl beträufeln und mit Petersilie garnieren.
