Mimilicious
Folge 42: Palatschinken
8 Min.Ab 6
Mimilicious: Palatschinken, Pfannkuchen oder Crêpes.. Was ist da eigentlich der Unterschied?! In diesem Video erkläre ich euch genau das, und Ihr werdet sehen wie einfach richtig gute, hauchdünne Palatschinken zu machen sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH