Mimilicious
Folge 43: Apfelstrudel
6 Min.Ab 6
Mimilicious: Ein Mimilicious-Cheat-Take eines Apfelkuchens gibt es in diesem Video zu sehen. Das ist mit Abstand meine Lieblings-Apfelstrudelvariante und dauert nicht einmal 20 Minuten zum Zubereiten. Also auf die Plätze fertig backt ;)
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH