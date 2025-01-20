Mimilicious
Folge 999: Das perfekte Frühlingsmenü
12 Min.Ab 6
Mimilicious: Heute zaubert Euch die Mimi ein Frühlingsmenü, bestehend aus einem superfrischen Fenchel Carpaccio Salat, einem Lammkarree mit Gemüse, Frühlingskartoffeln und einem erfrischenden Joghurt Minz Dip und zum krönenden Abschluss gibt es eine Crème brûlée.
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH