Mini Lei Lei
Folge 5: Mini Lei Lei 2026
50 Min.Folge vom 15.02.2026
Die kleinen Närrinnen und Narren der Draustadt präsentierten ein buntes Programm beim 60. Kinderfasching im Congress-Center Villach. Prinz Gaudelius LX., Linus Leeb, und Prinzessin Lena I., Lena Taurer - das Kinderprinzenpaar für den Jubiläums-Kinderfasching - regierten das kleine Narrenvolk unter dem bekannten Villacher Motto: "Lei Lei"! Flotte Tanzeinlagen sowie lustige Sprechnummern sorgten bei den Kindersitzungen für beste Stimmung. Bildquelle: ORF/Villacher Fasching/Knaus
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