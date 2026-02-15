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Mini Lei Lei

Mini Lei Lei 2026

ORF1Staffel 1Folge 5vom 15.02.2026
Mini Lei Lei 2026

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Mini Lei Lei

Folge 5: Mini Lei Lei 2026

50 Min.Folge vom 15.02.2026

Die kleinen Närrinnen und Narren der Draustadt präsentierten ein buntes Programm beim 60. Kinderfasching im Congress-Center Villach. Prinz Gaudelius LX., Linus Leeb, und Prinzessin Lena I., Lena Taurer - das Kinderprinzenpaar für den Jubiläums-Kinderfasching - regierten das kleine Narrenvolk unter dem bekannten Villacher Motto: "Lei Lei"! Flotte Tanzeinlagen sowie lustige Sprechnummern sorgten bei den Kindersitzungen für beste Stimmung. Bildquelle: ORF/Villacher Fasching/Knaus

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