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Mini Spezial

Mini Spezial 2024: Glück

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 01.05.2024
Mini Spezial 2024: Glück

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Mini Spezial

Folge 14: Mini Spezial 2024: Glück

6 Min.Folge vom 01.05.2024

Was ist Glück? Was macht uns glücklich? Und was passiert dabei in unserem Körper? Anlässlich des Weltglückstags am 20.3 helfen wir dem Glück ein wenig auf die Sprünge und schauen uns an, was es damit auf sich hat. Neurowissenschaftler Wulf Haubensak und Glückscoachin Katharina Mühl stehen uns dabei Rede und Antwort. Bildquelle: ORF

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