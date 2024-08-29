Mini Spezial
Folge 171: Mini Spezial: Ellie 1
4 Min.Folge vom 29.08.2024
Fressen, schlafen, toben: Welpe Ellie zeigt in dieser Mini Spezial Folge, wie ihr Leben bei ORF-KIDS -Moderatorin Lena aussieht. Bei Lena ist Ellie im Juni eingezogen und seitdem erleben die beiden gemeinsam kleine Abenteuer. Eines davon: Wie Ellie zahnt… Ob Lenas Möbel das überstehen? Bildquelle: ORF
