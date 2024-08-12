Mini Spezial 2024: Ellie (3)Jetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 175: Mini Spezial 2024: Ellie (3)
4 Min.Folge vom 12.08.2024
Welpe Ellie lernt dieses Mal, wie wichtig es ist, ihr Fell zu pflegen. Ihr ORF Kids-Frauli Lena bringt ihr bei, dass Bürsten gar nicht schlimm ist und dass Ellie nach einem Spaziergang auf Zecken untersucht werden muss. Bildquelle: ORF
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