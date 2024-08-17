Mini Spezial: InsektentränkeJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 177: Mini Spezial: Insektentränke
6 Min.Folge vom 17.08.2024
Bienen, Marienkäfer, Schmetterlinge und Hummeln sind wichtig im Garten. Wir alle haben bestimmt schon einmal gehört, dass sie unsere Blumen bestäuben und die Pollen der Blüten essen. Aber Insekten müssen auch etwas trinken, so wie wir, vor allem an heißen Sommertagen. Wir bauen zusammen eine Insektentränke mit leeren Schneckenhäusern. Bildquelle: ORF
