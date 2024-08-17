Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 177vom 17.08.2024
6 Min.Folge vom 17.08.2024

Bienen, Marienkäfer, Schmetterlinge und Hummeln sind wichtig im Garten. Wir alle haben bestimmt schon einmal gehört, dass sie unsere Blumen bestäuben und die Pollen der Blüten essen. Aber Insekten müssen auch etwas trinken, so wie wir, vor allem an heißen Sommertagen. Wir bauen zusammen eine Insektentränke mit leeren Schneckenhäusern. Bildquelle: ORF

