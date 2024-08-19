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Mini Spezial

Mini Spezial: Zauberin

ORF KidsStaffel 1Folge 179vom 19.08.2024
Mini Spezial: Zauberin

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Mini Spezial

Folge 179: Mini Spezial: Zauberin

5 Min.Folge vom 19.08.2024

Julia begibt sich heute in die Welt der Magie! Sie trifft eine Zauberin und einen Zauberer und sie lernen ihr einen tollen Zaubertrick, den ihr auch ganz leicht nachmachen könnt. Bildquelle: ORF

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