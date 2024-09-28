Mini Spezial 2024: TierschutzhausJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 186: Mini Spezial 2024: Tierschutzhaus
7 Min.Folge vom 28.09.2024
Warum kommen Tiere in ein Tierschutzhaus? Welche Arbeiten werden in einem Tierschutzhaus gemacht? Und wie funktioniert die Adoption von einem Tier? Diesen Fragen geht Julia heute nach! Sie besucht ein Tierschutzhaus und lernt dort ganz viele verschiedene Tiere näher kennen. Bildquelle: ORF
