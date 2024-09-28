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Mini Spezial

Mini Spezial: Tierschutzhaus

ORF KidsStaffel 1Folge 186vom 28.09.2024
Mini Spezial: Tierschutzhaus

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Mini Spezial

Folge 186: Mini Spezial: Tierschutzhaus

7 Min.Folge vom 28.09.2024

Warum kommen Tiere in ein Tierschutzhaus? Welche Arbeiten werden in einem Tierschutzhaus gemacht? Und wie funktioniert die Adoption von einem Tier? Diesen Fragen geht Julia heute nach! Sie besucht ein Tierschutzhaus und lernt dort ganz viele verschiedene Tiere näher kennen. Bildquelle: ORF

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