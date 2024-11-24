Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mini Spezial

Mini Spezial: RSO Superheldinnen und Superhelden

ORF KidsStaffel 1Folge 191vom 24.11.2024
Mini Spezial: RSO Superheldinnen und Superhelden

Mini Spezial: RSO Superheldinnen und SuperheldenJetzt kostenlos streamen

Mini Spezial

Folge 191: Mini Spezial: RSO Superheldinnen und Superhelden

7 Min.Folge vom 24.11.2024

Julia besucht heute die Generalprobe des ORF-Radio-Symphonieorchesters. Zu hören ist Filmmusik aus Fantasy-, Animations- und Actionfilmen, in denen sich alles um die beliebtesten Superheldinnen und Superhelden dreht. Was passiert alles bei einer Generalprobe? Wie bereiten sich die Musikerinnen und Musiker auf so ein Konzert vor? Und welche Superkräfte hätten sie selber gerne? Das und noch mehr in dieser Mini Spezial! Bildquelle: ORF/Clemen Schreiber

