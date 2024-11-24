Mini Spezial: RSO Superheldinnen und SuperheldenJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 191: Mini Spezial: RSO Superheldinnen und Superhelden
7 Min.Folge vom 24.11.2024
Julia besucht heute die Generalprobe des ORF-Radio-Symphonieorchesters. Zu hören ist Filmmusik aus Fantasy-, Animations- und Actionfilmen, in denen sich alles um die beliebtesten Superheldinnen und Superhelden dreht. Was passiert alles bei einer Generalprobe? Wie bereiten sich die Musikerinnen und Musiker auf so ein Konzert vor? Und welche Superkräfte hätten sie selber gerne? Das und noch mehr in dieser Mini Spezial! Bildquelle: ORF/Clemen Schreiber
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0