4 Min.Folge vom 24.12.2024
ORF Kids-Redaktionshündin Ellie erlebt ihr erstes Weihnachten: Ihr Frauli Lena Grandl-Großmann versüßt ihr jeden Morgen mit einem Türchen vom Adventkalender. Die beiden backen gemeinsam Hundekekse, wobei Ellie eigentlich nur nascht. Und auch der Hundenikolo hat die Junghündin besucht. Ellie ist also perfekt auf Weihnachten vorbereitet und wünscht allen: Happy Santa Paws! Bildquelle: ORF
