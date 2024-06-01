Mini Spezial: EichhörnchenJetzt kostenlos streamen
Carmen hat eine besondere Liebe zu Eichhörnchen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinen Wildtiere aus Notsituationen zu retten und hat deshalb eine Eichhörnchenhilfe gegründet. In ihrem Garten ist inzwischen alles professionell eingerichtet, dort kümmert sich die Arzthelferin jede freie Minute um ihre kleinen Schützlinge. Bildquelle: ORF
