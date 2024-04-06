Mini Spezial
Der Tiger Niko, die Giraffe Girfi oder das Küken Pembis - sie alle haben eins gemeinsam. Sie sind die Hauptdarsteller in den Geschichten der Klasse 3D der Dr. Bruno Kreisky Volksschule. In den letzten Wochen haben die jungen Schriftstellerinnen und Schriftsteller fleißig an ihren Geschichten gearbeitet - und heute lesen sie sie uns exklusiv vor. Bildquelle: ORF
