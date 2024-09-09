Zurück in die Kindheit / Der Schlüssel der BaroninJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 21: Zurück in die Kindheit / Der Schlüssel der Baronin
Auf dem Dachboden findet Paul seinen alten Spielkoffer. Er inspiziert ihn begeistert mit seinen Kindern und wünscht sich, noch einmal Kind zu sein. Für Miss Moon ist nichts leichter als das. Sie verwandelt ihren Arbeitgeber mal eben in einen Jungen – nur für ein paar Stunden. Das Problem ist nur, dass sich Lady Pop kurzfristig angesagt hat und jeden Augenblick nach Hause kommen wird. Zudem liegt Mr. Knipserich mal wieder vor dem Haus auf der Lauer und schießt Beweisbilder von Pauls Transformation in einen Jungen. Miss Moon und die Kinder müssen schnellst möglich an die Fotos kommen. / Durch eine Verwechslung gelangt die Baronin an Miss Moons Zauberschlüssel, der sie magisch die Orte wechseln lässt. Die Baronin wähnt sich in ihrem Ziel nahe, Miss Moon endlich als Hexe entlarven zu können und Lady Pop über ihr Kindermädchen aufzuklären. Zum Glück hat Miss Moon einen Zweitschlüssel, mit dem sie und die Kinder versuchen, der Baronin immer einen Schritt voraus zu sein. Eine aufregende Jagd durch Raum und Zeit beginnt.
