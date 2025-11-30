Staffel 1Folge 3vom 30.11.2025
Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche
46 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Hinter den Kulissen des British Museum spielen sich auch heute spannende Ereignisse ab: Restauratoren machen eine einmalige Entdeckung, während in Buckinghamshire eine antike Landkarte aus der Erde gehoben wird.
Genre:Geschichte, Dokumentation
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited