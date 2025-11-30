Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Eisenzeit-Rätsel

Das Eisenzeit-RätselJetzt kostenlos streamen

Mission Museum: Mit Metalldetektor auf Schatzsuche

Folge 3: Das Eisenzeit-Rätsel

46 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Hinter den Kulissen des British Museum spielen sich auch heute spannende Ereignisse ab: Restauratoren machen eine einmalige Entdeckung, während in Buckinghamshire eine antike Landkarte aus der Erde gehoben wird.

