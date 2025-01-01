Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 26
25 Min.Ab 6

Dank Telemachus finden Odysseus und seine Gefährten zurück nach Ithaka. Prinz Pellos allerdings, unternimmt alles Erdenkliche, damit Odysseus nicht in den Palast herein kommt. Poseidon unterstützt ihn dabei, er möchte nämlich unbedingt als Sieger hervorgehen und ändert kurzerhand seine Wette um, die er am Anfang von Odysseus Rückreise nach Ithaka mit Göttin Athene geschlossen hat ...

RiC
