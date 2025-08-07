Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mister Paper Staffel 1

Mister Paper: Mister Paper und die Schwalben

Staffel 1Folge 17vom 07.08.2025
5 Min.Folge vom 07.08.2025

Auf einem Ausflug zum Beerenpflücken findet Mister Papers Katze ein verwaistes Vogelei. Kurzerhand nehmen es die zwei mit nach Hause und schon bald schlüpft daraus wirklich ein kleines Küken. Aber Mister Paper muss schon bald lernen, dass es gar nicht so einfach ist, sich um ein Vogelbaby zu kümmern. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/

