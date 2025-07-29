Mister Paper: Mister Paper geht schlafenJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 2: Mister Paper: Mister Paper geht schlafen
5 Min.Folge vom 29.07.2025
Als Mister Paper in der Nacht von einer vorwitzigen Fledermaus geweckt wird, hat er Probleme, wieder einzuschlafen. Da es mit dem Schlummer einfach nicht klappen will, möchte er nun die Nacht zum Tag machen. Ein großer gelber Kreis aus Papier soll dabei helfen. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
