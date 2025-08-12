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Mister Paper Staffel 1

Mister Paper: Mister Paper hat Geburtstag

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 12.08.2025
Mister Paper: Mister Paper hat Geburtstag

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Mister Paper Staffel 1

Folge 25: Mister Paper: Mister Paper hat Geburtstag

5 Min.Folge vom 12.08.2025

Mister Paper hat Geburtstag! Zur Feier des Tages möchte er ein großes Fest geben. Dekoration und Torte sind dank seiner Schere im Handumdrehen fertig, aber noch fehlen die Gäste. Zum Glück findet Mister Paper aber einen kreativen Weg, wie er zu feierlaunigen Partybesuchern kommt. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/

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