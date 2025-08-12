Mister Paper: Mister Paper hat GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 25: Mister Paper: Mister Paper hat Geburtstag
5 Min.Folge vom 12.08.2025
Mister Paper hat Geburtstag! Zur Feier des Tages möchte er ein großes Fest geben. Dekoration und Torte sind dank seiner Schere im Handumdrehen fertig, aber noch fehlen die Gäste. Zum Glück findet Mister Paper aber einen kreativen Weg, wie er zu feierlaunigen Partybesuchern kommt. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
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