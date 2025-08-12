Mister Paper: Mister Paper lernt fliegenJetzt kostenlos streamen
Folge 26: Mister Paper: Mister Paper lernt fliegen
5 Min.Folge vom 12.08.2025
Mister Paper hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: das Fliegen! Er möchte am liebsten schwerelos wie ein Blatt im Wind dahinschweben. Schnell bastelt er sich Flügel aus Papier. Aber Mister Paper muss lernen, dass das Fliegen auch seine Tücken hat. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
