Mister Paper: Mister Paper geht zeltenJetzt kostenlos streamen
Mister Paper Staffel 1
Folge 27: Mister Paper: Mister Paper geht zelten
5 Min.Folge vom 21.11.2025
Es ist wieder Zeit für einen Ausflug! Heute möchte Mister Paper campen gehen. Mit seiner Schere ist es ein Klacks, sich ein passendes Zelt und einen Schlafsack zurechtzubasteln. Beim Wolkenbeobachten kommt Mister Paper jedoch eine besondere Idee, wie er die Natur noch schöner gestalten könnte. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/
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