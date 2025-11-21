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Mister Paper Staffel 1

Mister Paper: Mister Paper geht zelten

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 21.11.2025
Mister Paper: Mister Paper geht zelten

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Mister Paper Staffel 1

Folge 27: Mister Paper: Mister Paper geht zelten

5 Min.Folge vom 21.11.2025

Es ist wieder Zeit für einen Ausflug! Heute möchte Mister Paper campen gehen. Mit seiner Schere ist es ein Klacks, sich ein passendes Zelt und einen Schlafsack zurechtzubasteln. Beim Wolkenbeobachten kommt Mister Paper jedoch eine besondere Idee, wie er die Natur noch schöner gestalten könnte. Bildquelle: ORF/Global Screen/Mockingbird Productions/

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