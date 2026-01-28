Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 3vom 28.01.2026
1 Min.Folge vom 28.01.2026

Der Lebensmittelhandel bietet eine Vielfalt an unterschiedlichen Lehrberufen. Nach der Lehrabschlussprüfung stehen den Lehrlingen viele Wege offen. Der ORF NÖ informiert in einer eigenen Sendereihe über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten.

