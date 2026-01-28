Staffel 1Folge 3vom 28.01.2026
Mit Lehre zur Karriere
Folge 3: Mit Lehre zur Karriere
Folge vom 28.01.2026
Der Lebensmittelhandel bietet eine Vielfalt an unterschiedlichen Lehrberufen. Nach der Lehrabschlussprüfung stehen den Lehrlingen viele Wege offen. Der ORF NÖ informiert in einer eigenen Sendereihe über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten.
Mit Lehre zur Karriere
